Александру Мостовому предстоит заплатить за обучение на тренера 350 тысяч рублей

Бывший российский футболист Александр Мостовой заплатит за обучение на тренерскую лицензию 350 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Мостовой пройдет обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Сейчас список из 13 участников программы направлен в УЕФА.

Важным критерием для поступления являются достижения соискателя как игрока - необходимо провести 300 матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную команду.

В список студентов также попали Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.