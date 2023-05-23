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Александру Мостовому предстоит заплатить за обучение на тренера 350 тысяч рублей

Экс-футболист пройдет обучение по специальной программе.
23 мая 2023 19:52
автор: Александр Кожевников

Бывший российский футболист Александр Мостовой заплатит за обучение на тренерскую лицензию 350 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Мостовой пройдет обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Сейчас список из 13 участников программы направлен в УЕФА.

Важным критерием для поступления являются достижения соискателя как игрока - необходимо провести 300 матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную команду.

В список студентов также попали Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.

источник: bookmakersrating.ru
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