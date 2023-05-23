Силкин считает, что отъезд легионеров из «Зенита» позволит другим игрокам заявить о себе 

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об отьезде бразильцев из расположения «Зенита» до завершения чемпионата России.

Отметим, что за два тура до конца розыгрыша РПЛ сине-бело-голубые остались без Малкома, Клаудиньо, Вендела, Дугласа Сантоса и Родригао.

«Если «Зенит» задачу выполнил и стал чемпионом, почему их не отпустить? Таким образом тоже можно поощрить. Игроки старались, выполнили свою цель — завоевали чемпионство. Теперь есть возможность проявить себя другим футболистам. Сейчас будет место в составе, есть возможность поиграть. На месте тренера я бы так и поступил», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Напомним, что «Зениту» удалось досрочно стать чемпионом России после победы над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ. Для команды Сергея Семака этот трофей стал пятым кряду. Питерскому клуба осталось провести две встречи против «Сочи» (27 мая) и «Факела» (3 июня).