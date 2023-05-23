Самедов: фильм о Черенкове окажет влияние и на молодое поколение

Бывший российский полузащитник московских «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов высказался о будущем фильме о легенде «Спартака» Федоре Черенкове.

«Это потрясающе. Такая личность! Фильм о таком человеке окажет влияние и на молодое поколение, и на наше. Будем с нетерпением ждать», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Напомним, большая пресс-конференция, посвященная началу съемок фильма, состоялась накануне.

В составе «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом страны и один раз - обладателем Кубка.