В Боснии готовы провести матч со сборной России

Сборная Боснии и Герцеговины может провести товарищеский матч с Россией, однако, в местной федерации не знают, когда смогут согласиться на игру из-за непростой геополитической ситуации.

По данным «Матч ТВ», в боснийской федерации заинтересованы в проведении этого матча, однако, руководство хочет взять время, чтоб определить примерную дату встречи.

Напомним, матч команд должен был пройти еще в ноябре 2022 года, однако, тогда ряд игроков, в том числе Эдин Джеко и Миралем Пьянич, выступили против проведения этой встречи. В итоге, игра, намеченная в Санкт-Петербурге, так и не состоялась.