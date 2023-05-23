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Мостовой — об обучении на тренера: кто-то может не играть 25 лет, и за него заплатят

Мостовой заплатит за обучение 350 тысяч рублей.
23 мая 2023 20:23
автор: Александр Кожевников

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об оплате за обучение на тренера.

«Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить. Другое дело в том, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне и за него заплатят. Я же буду сам платить. Всё просто», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Мостовой заплатит за тренерские курсы 350 тысяч рублей.

Мостовой будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», которое проводит Академия РФС.

источник: bookmakersrating.ru
Мостовой — об обучении на тренера: кто-то может не играть 25 лет, и за него заплатят
Мостовой заплатит за обучение 350 тысяч рублей.
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