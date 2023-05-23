Мостовой — об обучении на тренера: кто-то может не играть 25 лет, и за него заплатят

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об оплате за обучение на тренера.

«Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить. Другое дело в том, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне и за него заплатят. Я же буду сам платить. Всё просто», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Мостовой заплатит за тренерские курсы 350 тысяч рублей.

Мостовой будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», которое проводит Академия РФС.