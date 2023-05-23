Канчельскис считает, что игроку РПЛ нереально получить «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие 15 лет российским игрокам будет сложно перебраться в европейские клубы.

«В СССР в плане футбола было лучше — Мостовой и Карпин играли за топ-клубы, боролись с «Барселоной». А сейчас, кто может уехать? Абсолютно никто — не обманывайте себя! УЕФА может дать Золотой мяч российскому футболисту — Шевченко, Беланову же давали. В Советском Союзе были традиции, история. Надо уезжать из России, чтобы выиграть эту золотую награду, но в ближайшие 15 лет, думаю, никто не уедет из нашего чемпионата в европейский клуб, таковы реалии — российскому футболисту в РПЛ нереально получить золотой мяч, надо понять это», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис за время спортивной карьеры успел поиграть в таких командах, как «МЮ», «Эвертон», «Фиорентина», «Саутгемптон», «Сатурн», «Крылья Советов». Мостовой является обладателем Кубка СССР, Суперкубка Европы и Кубка Англии. Канчельскис - двукратный чемпион Англии по футболу.