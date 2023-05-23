ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Канчельскис считает, что игроку РПЛ нереально получить «Золотой мяч»

Пессимистичный прогноз экс-игрока сборной России.
23 мая 2023 20:38
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие 15 лет российским игрокам будет сложно перебраться в европейские клубы.

«В СССР в плане футбола было лучше — Мостовой и Карпин играли за топ-клубы, боролись с «Барселоной». А сейчас, кто может уехать? Абсолютно никто — не обманывайте себя! УЕФА может дать Золотой мяч российскому футболисту — Шевченко, Беланову же давали. В Советском Союзе были традиции, история. Надо уезжать из России, чтобы выиграть эту золотую награду, но в ближайшие 15 лет, думаю, никто не уедет из нашего чемпионата в европейский клуб, таковы реалии — российскому футболисту в РПЛ нереально получить золотой мяч, надо понять это», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис за время спортивной карьеры успел поиграть в таких командах, как «МЮ», «Эвертон», «Фиорентина», «Саутгемптон», «Сатурн», «Крылья Советов». Мостовой является обладателем Кубка СССР, Суперкубка Европы и Кубка Англии. Канчельскис - двукратный чемпион Англии по футболу.

источник: bookmakersrating.ru
ЭСК РФС оценила решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»
Кроме того, в организации проанализировали отказ рефери назначить пенальти за падение Романа Зобнина в штрафной армейцев.
23.05.2023 20:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Игорь Шалимов: «Локомотив» без Дзюбы — это другая команда
Артем восстанавливается после травмы.
23.05.2023 20:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Канчельскис считает, что игроку РПЛ нереально получить «Золотой мяч»
Пессимистичный прогноз экс-игрока сборной России.
23.05.2023 20:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мостовой — об обучении на тренера: кто-то может не играть 25 лет, и за него заплатят
Мостовой заплатит за обучение 350 тысяч рублей.
23.05.2023 20:23
Футбол
автор: Александр Кожевников
В Боснии готовы провести матч со сборной России
Однако, организации встречи мешают некоторые обстоятельства.
23.05.2023 20:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Самедов: фильм о Черенкове окажет влияние и на молодое поколение
Талант великого спартаковца увековечат в кинематографе.
23.05.2023 19:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Силкин считает, что отъезд легионеров из «Зенита» позволит другим игрокам заявить о себе 
По мнению 62-летнего специалиста, после досрочного завоевания чемпионства Сергею Семаку ничего не мешает предоставить игровое время остальным футболистам команды.
23.05.2023 19:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Александру Мостовому предстоит заплатить за обучение на тренера 350 тысяч рублей
Экс-футболист пройдет обучение по специальной программе.
23.05.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Билялетдинов: Промес — легенда «Спартака»? Спросите у него историю клуба
Промес стал самым результативным легионером в истории РПЛ.
23.05.2023 19:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика