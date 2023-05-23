Игорь Шалимов: «Локомотив» без Дзюбы — это другая команда

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о влиянии нападающего Артема Дзюбы на игру «Локомотива».

«Снова не играл у «Локомотива» Дзюба, и без него это другая команда. В прошлый раз играл в атаке Игнатьев, сейчас Глушенков, но это не замена Артёму. Не говорю о психологии, Дзюба лидер, он может завести. Не скажу, что Артём много в командной игре участвует, это и не его дело, но он классный завершитель. Этого не хватает сейчас команде», - приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».

Дзюба провел в составе «Локомотива» в нынешнем сезоне девять матчей, в которых он стал автором восьми голов и четырежды ассистировал партнерам.