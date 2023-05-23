ЭСК РФС оценила решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»

Главный арбитр матча 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА Сергей Карасев принял верное решение, назначив пенальти в ворота армейцев. К таком выводу пришла экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС, о чем сообщили в программе «Правила игры» на «Матч Премьер».

Напомним, Карасев зафиксировал фол полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса на хавбеке «Спартака» Викторе Мозесе. Эпизод произошел на 87-й минуте встречи.

Кроме того, в ЭСК РФС подчеркнули, что рефери верно не назначил пенальти на 83-й минуте после контакта защитника ЦСКА Игоря Дивеева и полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в штрафной армейцев.

Добавим, что московское дерби завершилось в пользу красно-белых со счетом 2:1.