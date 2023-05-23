«Факел» получил лицензию для участия в РПЛ

Воронежский «Факел» получил лицензию РФС-1 на сезон-2023/2024, которая позволяет им выступать на уровне Российской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги воронежский клуб занимает 13-ю позицию в турнирной таблице, набрав после 28 туров 27 очков. В случае, если «Факел» сохранит позицию по итогам сезона, то сыграет в стыковых матчах с четвертой командой Первой лиги за право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

При этом «Факел» уже гарантировал себе как минимум участие в стыковых матчах - прямой вылет воронежцам не грозит.