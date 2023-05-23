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Стал известен исполнитель роли Константина Бескова в фильме о Федоре Черенкове

Съемки фильма начнутся в июле.
Стал известен исполнитель роли Константина Бескова в фильме о Федоре Черенкове
23 мая 2023 21:30
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Российский актер Николай Фоменко исполнит роль бывшего тренера «Спартака» и сборной СССР Константина Бескова в фильме о Федоре Черенкове.

«Роль великого Бескова — очень сложная история для меня. Я вообще не пробовал до этого играть реального человека, это всегда очень сложно. Тем более такой мастер, как Бесков, — для меня это огромная ответственность, я волнуюсь.

Мне кажется, что Бесков сыграл в судьбе Черенкова, человека со специфическими данными, огромную роль», - приводит слова Фоменко «РБК Спорт».

При этом имя исполнителя главной роли в фильме пока держится в секрете.

Роль одного из основателей спортивного общества «Спартак» Николая Старостина сыграет Борис Щербаков.

Рабочее название фильма - «Федя, народный футболист». Съемки картины начнутся в июле и продлятся до октября 2023 года. Ожидается, что фильм выйдет в прокат в конце 2024 года.

источник: РБК
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