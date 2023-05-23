«Алания» не получила лицензию РФС-1 и не сможет сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ

«Алания» из Владикавказа не получила лицензию РФС-1, дающую право выступать в РПЛ, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Лицензии высшей категории, помимо 16 клубов Премьер-лиги, получили команды Первой лиги - «Рубин», «Балтика», «Родина», «Енисей» и «Акрон».

«Алания» не получила лицензию в связи с «невыполнением обязательных критериев». Клуб получил лицензию РФС-2, как и махачкалинское «Динамо».

Таким образом, «Алания», занимающая третье место в турнирной таблице Первой лиги, не получит право на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ. Основными претендентами на место в стыковых матчах становится «Родина».