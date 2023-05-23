ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Канчельскис призвал оштрафовать Соболева и дисквалифицировать до конца сезона

Форвард «Спартака» угодил в скандал за неприличный жест в матче с ЦСКА.
23 мая 2023 21:43
автор: Артур Гичунцев

Нападающий «Спартака» Александр Соболев должен получить серьезное наказание за свой жест в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Об этом заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Напомним, форвард свалил защитника армейцев Виллиана Рошу, после чего демонстративно схватил себя за гениталии.

«Соболева однозначно должны дисквалифицировать до конца сезона и оштрафовать на хорошие деньги. Такие вещи надо бить рублём. Он проиграл все единоборства с Рошей, поэтому сделал отчаянный жест. Человек повёл себя ужасно и неправильно: нельзя показывать такие вещи на стадионе, где были дети и женщины», – заявил Канчельскис «Чемпионату».

За свой жест Соболев получил прямую красную карточку, а после матча главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что за подобное поведение форвард «будет смотреть футбол со скамейки запасных».

источник: Чемпионат.com
Канчельскис призвал оштрафовать Соболева и дисквалифицировать до конца сезона
Форвард «Спартака» угодил в скандал за неприличный жест в матче с ЦСКА.
23.05.2023 21:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Алания» не получила лицензию РФС-1 и не сможет сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ
«Алания» не получила лицензию РФС-1 и не сможет сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ
Команда из Владикавказа занимает третье место в Первой лиге.
23.05.2023 21:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стал известен исполнитель роли Константина Бескова в фильме о Федоре Черенкове
Стал известен исполнитель роли Константина Бескова в фильме о Федоре Черенкове
Съемки фильма начнутся в июле.
23.05.2023 21:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Факел» получил лицензию для участия в РПЛ
Воронежцы идут на 13-м месте в элитном дивизионе российского футбола.
23.05.2023 21:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
ЭСК РФС оценила решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»
ЭСК РФС оценила решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»
Кроме того, в организации проанализировали отказ рефери назначить пенальти за падение Романа Зобнина в штрафной армейцев.
23.05.2023 20:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Игорь Шалимов: «Локомотив» без Дзюбы — это другая команда
Артем восстанавливается после травмы.
23.05.2023 20:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Канчельскис считает, что игроку РПЛ нереально получить «Золотой мяч»
Пессимистичный прогноз экс-игрока сборной России.
23.05.2023 20:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мостовой — об обучении на тренера: кто-то может не играть 25 лет, и за него заплатят
Мостовой заплатит за обучение 350 тысяч рублей.
23.05.2023 20:23
Футбол
автор: Александр Кожевников
В Боснии готовы провести матч со сборной России
Однако, организации встречи мешают некоторые обстоятельства.
23.05.2023 20:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика