Канчельскис призвал оштрафовать Соболева и дисквалифицировать до конца сезона

Нападающий «Спартака» Александр Соболев должен получить серьезное наказание за свой жест в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Об этом заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Напомним, форвард свалил защитника армейцев Виллиана Рошу, после чего демонстративно схватил себя за гениталии.

«Соболева однозначно должны дисквалифицировать до конца сезона и оштрафовать на хорошие деньги. Такие вещи надо бить рублём. Он проиграл все единоборства с Рошей, поэтому сделал отчаянный жест. Человек повёл себя ужасно и неправильно: нельзя показывать такие вещи на стадионе, где были дети и женщины», – заявил Канчельскис «Чемпионату».

За свой жест Соболев получил прямую красную карточку, а после матча главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что за подобное поведение форвард «будет смотреть футбол со скамейки запасных».