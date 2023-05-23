«Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК

«Спартак» предоставит клубного юриста нападающему Александру Соболеву, сообщает Metaratings. Ранее Соболев был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Напомним, комитет будет рассматривать эпизод случившийся в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

Соболев был удален за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

При этом красно-белые считают это провокацией в адрес нападающего команды Александра Соболева, который позже применил подобный жест в сторону соперника и был удален с поля одновременно с 28-летним бразильцем.

Сообщалось, что футболист армейцев демонстративно держал руки на паху на 33-й, 51-й и 58-й минутах очной встречи со «Спартаком». В свою очередь, 26-летний форвард соперника повторил жест на 66-й минуте и получил за это красную карточку. Защитник красно-синих пожаловался на это главному арбитру, воссоздав эпизод, и также заработал удаление.