«Барселона» потерпела выездное поражение от «Вальядолида»

Футболисты «Барселоны» на выезде проиграли «Вальядолиду» (1:3) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев голы забили Кайл Ларин, удачно реализовавший 11-метровый удар на 22-й минуте, а также Гонсало Плата (75). Еще один был записан на защитника каталонцев Андреаса Кристенсена, отправившего мяч в свои ворота на 2-й минуте. Гости ответили забитым мячом Роберта Левандовски (84).

Напомним, что подопечные Хави досрочно стали чемпионами Испании. В данный момент у «сине-гранатовых» 85 набранных очков. «Вальядолид» поднялся на 17-е место (38 очков).

28 мая «Барселона» на своем поле примет «Мальорку», а «Вальядолид» в тот же день отправится в гости к «Альмерии».

Чемпионат Испании

36-й тур

«Вальядолид» – «Барселона» – 3:1 (2:0)

Голы: Кристенсен, 2 (в свои ворота). Ларин, 22 (с пенальти). Плата, 75 – Левандовски, 84.