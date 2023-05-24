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Капитан «Спартака» Джикия попросил «не убивать» Соболева

В команде уверены, что форвард осознал, что его поведение в матче с ЦСКА было ошибкой.
24 мая 2023 08:53
автор: Максим Скороходов

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в социальных сетях заступился за нападающего Александра Соболева, удаленного в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1) за некультурный жест.

«Разрешите на правах Капитана: Саша виноват, и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, он понял свою ошибку!

Я лишь прошу одного, не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите… все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает», - написал Джикия.

Ранее Соболев был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). В «Спартаке» форварду предоставили клубного юриста и утверждают, что он был спровоцирован защитником ЦСКА Виллианом Рошей, которому Соболев и показал неприличный жест.

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