Капитан «Спартака» Джикия попросил «не убивать» Соболева

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в социальных сетях заступился за нападающего Александра Соболева, удаленного в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1) за некультурный жест.

«Разрешите на правах Капитана: Саша виноват, и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, он понял свою ошибку!

Я лишь прошу одного, не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите… все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает», - написал Джикия.

Ранее Соболев был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). В «Спартаке» форварду предоставили клубного юриста и утверждают, что он был спровоцирован защитником ЦСКА Виллианом Рошей, которому Соболев и показал неприличный жест.