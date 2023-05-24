Королевская федерация футбола Испании отменила красную карточку Винисиуса

Пресс-служба Королевская федерация футбола Испании (RFEF) сообщила, что комитет по спортивным соревнованиям рассмотрел удаление нападающего «Реала» Винисиуса в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

Напомним, что бразилец Винисиус получил красную карточку за удар рукой по лицу игрока «летучих мышей» Уго Дуро. Арбитр удалил игрока после просмотра VAR. Но затем выяснилось, что ассистент главного судьи показал неполный повтор. В итоге помощник был пожизненно отстранен от работы.

Комитет по спортивным соревнованиям принял решение отменить красную карточку форварду мадридского клуба.