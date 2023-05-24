Слуцкий уверен, что должен получить медаль за работу в «Рубине»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о выходе его бывшей команды в РПЛ.

«Мне безусловно приятно, что «Рубин» вернулся и я тоже принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. По регламенту я должен получить медаль, всё-таки отработал 19 туров», - сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

Сезон казанская команда начала именно при Слуцком. За два тура до конца сезона в Первой лиге «Рубин» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Балтику» на одно очко. Третье место занимает «Алания» (56 очков).