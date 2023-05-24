Зарема Салихова считает, что Федотов дал установку игрокам ЦСКА провоцировать Соболева

Зарема Салихова, спутница экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на кадры, где защитник ЦСКА Виллиан Роша якобы первым провоцирует нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Тренерский штаб Федотова славится провокационными действиями исподтишка и в подтрибунке, а потом как ни в чем не бывало несет оправдательную чепуху на пресс-конференции», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что футболист армейцев демонстративно держал руки на паху на 33-й, 51-й и 58-й минутах очной встречи со «Спартаком». В свою очередь, 26-летний форвард соперника повторил жест на 66-й минуте и получил за это красную карточку. Защитник красно-синих пожаловался на это главному арбитру, воссоздав эпизод, и также заработал удаление.