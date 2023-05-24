ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мбаппе отказывается продлевать контракт с «ПСЖ»

Действующее соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года.
Мбаппе отказывается продлевать контракт с «ПСЖ»
24 мая 2023 10:11
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет активировать опцию продления контракта с парижским клубом до 2025 года.

Как сообщает L'Equipe, у игрока есть время до 31 июля, чтобы активировать ее, но футболист не намерен этого делать. В итоге с 1 января 2024 года Мбаппе сможет вести переговоры с другими клубами.

Напомним, что форвард перебрался в парижский клуб из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды, а в июле 2018-го перебрался на постоянной основе за компенсацию в размере 180 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 258 матчей, забил 211 мячей и отдал 97 результативных передач.

Действующее соглашение француза со столичными рассчитано до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость бомбардира составляет 180 млн евро.

«Соболев - клоун и идиот»: Быстров раскритиковал нападающего «Спартака» после дерби с ЦСКА
Футболист был удален с поля за оскорбительный жест.
24.05.2023 10:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Хави раскритиковал решение отменить красную карточку Винисиуса
Бразилец был удален в матче 35-го тура чемпионата страны с «Валенсией» (0:1).
24.05.2023 10:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Радимов - о дисквалификации Соболева: будь моя воля, я бы все 10 матчей влепил
Окончательное решение по этому вопросу примет контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
24.05.2023 10:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мбаппе отказывается продлевать контракт с «ПСЖ»
Мбаппе отказывается продлевать контракт с «ПСЖ»
Действующее соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года.
24.05.2023 10:11
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Хосеп Гвардиола сделал заявление о своем будущем в «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола сделал заявление о своем будущем в «Манчестер Сити»
Действующее соглашение испанского специалиста с «горожанами» рассчитано до лета 2025 года.
24.05.2023 09:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Зарема Салихова считает, что Федотов дал установку игрокам ЦСКА провоцировать Соболева
В итоге нападающий «Спартака» был удален за оскорбительный жест.
24.05.2023 09:37
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Слуцкий уверен, что должен получить медаль за работу в «Рубине»
Слуцкий уверен, что должен получить медаль за работу в «Рубине»
Казанская команда займет одно из первых двух мест в Первой лиге.
24.05.2023 09:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Королевская федерация футбола Испании отменила красную карточку Винисиуса
Королевская федерация футбола Испании отменила красную карточку Винисиуса
Бразилец был удален в матче 35-го тура чемпионата страны с «Валенсией» (0:1).
24.05.2023 09:14
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Капитан «Спартака» Джикия попросил «не убивать» Соболева
В команде уверены, что форвард осознал, что его поведение в матче с ЦСКА было ошибкой.
24.05.2023 08:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика