Мбаппе отказывается продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет активировать опцию продления контракта с парижским клубом до 2025 года.

Как сообщает L'Equipe, у игрока есть время до 31 июля, чтобы активировать ее, но футболист не намерен этого делать. В итоге с 1 января 2024 года Мбаппе сможет вести переговоры с другими клубами.

Напомним, что форвард перебрался в парижский клуб из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды, а в июле 2018-го перебрался на постоянной основе за компенсацию в размере 180 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 258 матчей, забил 211 мячей и отдал 97 результативных передач.

Действующее соглашение француза со столичными рассчитано до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость бомбардира составляет 180 млн евро.