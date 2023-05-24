Радимов - о дисквалификации Соболева: будь моя воля, я бы все 10 матчей влепил

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве, который был удален в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1) за неприличный жест.

«Вероятнее всего, Соболев просто не обладает навыком контроля своих эмоций, из-за которых рождаются нелепые слова в интервью, а иногда и глупейшие поступки на поле, которые вредят, прежде всего, команде.

Говорят, Соболеву грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я», - написал Радимов в телеграм-канале.

В «Спартаке» форварду предоставили клубного юриста и утверждают, что он был спровоцирован защитником ЦСКА Виллианом Рошей, которому Соболев и показал неприличный жест. Соболева и Рошу уже вызвали на заседание КДК РФС.