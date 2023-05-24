Хави раскритиковал решение отменить красную карточку Винисиуса

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отменить красную карточку, показанную нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору в матче 35-го тура чемпионата страны против «Валенсии» (0:1)

«За проявления расизма и оскорбления нужно наказывать, но действия на поле - другое дело. Бесспорно, была агрессия, и я удивлен, что они отменили красную карточку. Одно не имеет ничего общего с другим», - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, что бразилец Винисиус получил красную карточку за удар рукой по лицу игрока «летучих мышей» Уго Дуро. Арбитр удалил игрока после просмотра VAR. Но затем выяснилось, что ассистент главного судьи показал неполный повтор. В итоге помощник был пожизненно отстранен от работы.