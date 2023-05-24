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«Соболев - клоун и идиот». Быстров раскритиковал нападающего «Спартака» после дерби с ЦСКА

Футболист был удален с поля за оскорбительный жест.
24 мая 2023 10:56
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на скандал вокруг нападающего красно-белых Александра Соболева, которого удалили за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России.

«Соболев - полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоит быть в клубе. Это главный клоун дерби!» - приводит слова бывшего футболиста «СЭ».

Ранее сообщалось, что игрок армейцев демонстративно держал руки на паху на 33-й, 51-й и 58-й минутах очной встречи со «Спартаком». В свою очередь, 26-летний форвард соперника повторил жест на 66-й минуте и получил за это красную карточку. Защитник красно-синих пожаловался на это главному арбитру, воссоздав эпизод, и также заработал удаление.

источник: «Спорт-Экспресс»
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