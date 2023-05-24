РФС проверила судью Галимова на полиграфе после его работы в матче «Пари НН» - «Крыльями Советов»

Российский футбольный союз (РФС) проверил судью Романа Галимова на полиграфе. Рефери неудачно отработал в матче 24-го тура чемпионата страны между «Пари НН» и «Крыльями Советов» (2:1), передает «РБ Спорт».

Ранее ЭСК РФС определил, что арбитр данной встречи допустил ошибку, назначив пенальти в ворота самарской команды на 34-й минуте, так как защитник Николай Рассказов коснулся мяча своей рукой вследствие толчка со стороны соперника.

Кроме того, судья принял неправильное решение в ситуации на 42-й минуте матча, когда не назначил 11-метровый в ворота нижегородцев. Футболист гостей Никита Каккоев во время единоборства наступил на стопу игроку соперника Владимиру Писарскому, что является фолом по неосторожности.

Вдобавок, рефери не показал вторую желтую карточку и не удалил защитника домашней команды Виктора Александрова, который на 70-й минуте встречи совершил контакт стопой с лицом того же Писарского, не думая о здоровье и безопасности игрока соперника.