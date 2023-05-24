Глеб назвал политическим отказ сборной Камеруна играть против России

Экс-хавбек «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на информацию об отказе сборной Камеруна играть против национальной команды России.

«На них оказывают огромное давление. Что тут удивляться. Нужно спокойно к этому относиться. Спорт уже давно политика, неотъемлемая часть», - приводит слова бывшего футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча между коллективами должна была состояться 15 июня в Москве на стадионе «Лужники». Однако ариканцы приняли решение отказаться от игры из-за указаний правительства страны.