Ломаев назвал справедливым решение суда освободить экс-директора «Чертаново» Ларина

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал информацию о том, что экс-директор спортивной школы «Чертаново» Николай Ларин вышел на свободу.

«Узнал об этом минут пять назад, все ребята рады. Справедливое решение», - приводит слова вратаря «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию функционера. В итоге срок сократили на шесть месяцев и переквалифицировали в условный. При этом прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.