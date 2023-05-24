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Агент Изидора прокомментировал новость о возможном уходе форварда из «Локомотива»

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.
24 мая 2023 13:46
автор: Александр Поволоцкий

Агент нападающего »Локомотива» Вильсона Изидора отреагировал на слухи о том, что француз хочет покинуть клуб РПЛ.

Ранее в Сми появилась информация, что 22-лентий футболист хотел приостановить контракт с московской командой, воспользовавшись поправкой ФИФА, но не успел этого сделать.

«Изидoр ничего не хoчет. Он просто хочет закончить свoй сезон с большим количеством гoлов. Ни о чем другoм речь не идeт», — цитирует Эммануэля Лакруа Sport24.

В текущем сезоне Вильсон провел 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

источник: Sport24.ru
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