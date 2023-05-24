«Реал» готов подписать Мбаппе, при соблюдении ряда условий

Стали известны условия, на которых «Реал» готов подписать контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний футболист не собирается пользоваться опцией, которая позволяет продлить соглашение с »ПСЖ» до конца июня 2025 года.

Как сообщает L'Equipe, «Реал» готов подписать контракт с Мбаппе. Для этого Килиан должен будет пойти на снижение зарплаты и согласиться не играть не левом фланге. На этой позиции сейчас выступает нападающий »Реала» Винисиус Жуниор.

В текущем сезоне француз забил 40 голов и отдал девять результативных передач в 41 матче за »ПСЖ».