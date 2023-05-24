Солдатенков признался, что едва не заплакал после освобождения экс-директора «Чертаново» Ларина

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал информацию о том, что экс-директор спортивной школы «Чертаново» Николай Ларин вышел на свободу. Напомним, бывший руководитель был приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество.

«Честно, мне тоже немного тяжело сейчас говорить об этом. Когда только узнал, то чуть слезы не потекли. Конечно, все надеялись на лучший исход, но понимали, что все не так просто. Все очень рады, что человека отпускают!» - приводит слова голкипера «Чемпионат».

Сегодня, 24 мая, стало известно, что Московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию функционера. В итоге срок сократили на шесть месяцев и переквалифицировали в условный. При этом прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.

Также Ларин не имеет никаких запретов на возвращение в футбольную деятельность.