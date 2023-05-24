ЭСК РФС признала ошибочным удаление Виллиана Роши, КДК должен отменить красную карточку

Экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши за «повторение» жеста нападающего «Спартака» Соболева. Об этом в своем telegram-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

Таким образом, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) должен отменить красную карточку игрока ЦСКА.

Напомним, в матче «Спартак» - ЦСКА были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и нападающий красно-белых Александр Соболев.

В «Спартаке» форварду предоставили клубного юриста и утверждали, что он был спровоцирован защитником ЦСКА Виллианом Рошей, которому Соболев и показал неприличный жест. Соболева и Рошу уже вызвали на заседание КДК РФС.