Адвокат Ларина назвала срок, оглашенный экс-директору «Чертаново» после рассмотрения апелляции

Мария Эйсмонт, адвокат бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, назвала приговор, который был оглашен ее клиенту после рассмотрения Мосгорсудом апелляции.

«Приговор был изменен: вместо трех лет лишения свободы ему назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 это все условно. Сейчас его приговор вступил в законную силу и составляет условный срок. Как только в Бутырской тюрьме появится документ решения суда — сегодня‑завтра — он будет на свободе», - приводит «Матч ТВ» слова адвоката.

Напомним, что, по первоначальному приговору, Ларина наказали тремя годами колонии с взысканием 20 млн рублей за два эпизода мошенничества.

Отметим, что прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.