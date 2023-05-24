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Адвокат Ларина назвала срок, оглашенный экс-директору «Чертаново» после рассмотрения апелляции

Наказание за мошенничество изменено на условное.
24 мая 2023 14:16
автор: Максим Скороходов

Мария Эйсмонт, адвокат бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, назвала приговор, который был оглашен ее клиенту после рассмотрения Мосгорсудом апелляции.

«Приговор был изменен: вместо трех лет лишения свободы ему назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 это все условно. Сейчас его приговор вступил в законную силу и составляет условный срок. Как только в Бутырской тюрьме появится документ решения суда — сегоднязавтра — он будет на свободе», - приводит «Матч ТВ» слова адвоката.

Напомним, что, по первоначальному приговору, Ларина наказали тремя годами колонии с взысканием 20 млн рублей за два эпизода мошенничества.

Отметим, что прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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