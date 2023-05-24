Винисиус пропустит матч «Рела» с «Райо Вальекано»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор не примет участия в матч 36-м туре чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

Напомним, что 22-летний футболист в игре с «Валенсией» получил красную карточку. Позже федерация футбола Испании отменила дисквалификацию Винисиуса.

Как сообщает The Athletic, бразилец не сыграет с «Райо Вальекано» из-за повреждения. Винисиус испытывает дискомфорт в колене.

Отметим, что в матче с «Валенсией» форвард подвергся расистским оскорблениям фанатов соперника.