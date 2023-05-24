Николай Шпилевский: Кокорин воскрес из небытия и показал, что он топовый футболист

Известный агент и отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский высказался о чемпионском титуле команды на Кипре и игре российского нападающего Александра Кокорина.

«Безумно рад за команду. И еще раз подтвердился класс Саши Кокорина, который воскрес из небытия и показал, что он реально топовый футболист. Хотя изначально было очень много скептиков. К тому же, многие недооценивают уровень чемпионата Кипра, но это реально серьезная лига, особенно первая шестерка. Рад, что на таком уровне Кокорин показал разницу и доказал, что он действительно мастер», - приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Наивысшим достижением для «Ариса» до этого сезона было четвертое место в сезоне 2021/2022.

Кокорин был признан лучшим игроком сезона на Кипре. В 29 матчах в составе «Ариса» он стал автором 13 голов и отдал шесть голевых передач.