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Ловчев призвал «Спартак» наказать Соболева за оскорбительный жест в матче с ЦСКА

Нападающий «Спартака» может быть дисквалифицирован на несколько матчей.
24 мая 2023 14:58
автор: Степан Шереметьев

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на скандал вокруг нападающего красно-белых Александра Соболева, которого удалили за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России.

«Жест Соболева - хамство. Тут большая роль тренера - Абаскаль обязан сказать, что можно, что нельзя. Как наказать? Думаю, и на матчи дадут дисквалификацию, и финансово клуб накажет существенно. Это станет уроком», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, что на 66-й минуте дерби форвард во время борьбы за мяч уронил защитника армейцев Виллиана Рошу на газон и схватился перед ним руками за пах. В итоге судья Сергей Карасев за этот жест удалил Соболева, а также показал красную карточку бразильцу, который повторил жест спартаковца, пытаясь объяснить произошедшее арбитрам.

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