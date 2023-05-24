Деменко назвал решение КДК РФС о дисквалификации Соболева на четыре матча слишком строгим

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о четырехматчевой дисквалификации форварда московского клуба Александра Соболева.

Отметим, что 26-летний игрок красно-белых показал непристойный жест в адрес бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши во втором тайме очного матча 28-го тура чемпионата России. Сегодня, 24 мая, КДК РФС вынес решение дисквалифицировать футболиста на четыре игры.

«Сложно сказать. Четыре матча только за то, что он показал этот неприличный жест… Кажется, это многовато. Бывают разные моменты, но не четыре матча. Конечно, Соболев виноват. Не сдержался, показал жест. Если уж на то пошло, осталось два тура, дайте ему эти две игры за этот жест», – приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Напомним, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Подопечные Гильермо Абаскаля в данный момент занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, имеют 53 очка и отстают от ЦСКА, идущего на второй позиции (54 очка), на одно очко.