ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Деменко назвал решение КДК РФС о дисквалификации Соболева на четыре матча слишком строгим

Российский нападающий наказан за неприличное действие в матче против ЦСКА.
24 мая 2023 19:46
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о четырехматчевой дисквалификации форварда московского клуба Александра Соболева.

Отметим, что 26-летний игрок красно-белых показал непристойный жест в адрес бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши во втором тайме очного матча 28-го тура чемпионата России. Сегодня, 24 мая, КДК РФС вынес решение дисквалифицировать футболиста на четыре игры.

«Сложно сказать. Четыре матча только за то, что он показал этот неприличный жест… Кажется, это многовато. Бывают разные моменты, но не четыре матча. Конечно, Соболев виноват. Не сдержался, показал жест. Если уж на то пошло, осталось два тура, дайте ему эти две игры за этот жест», – приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Напомним, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Подопечные Гильермо Абаскаля в данный момент занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, имеют 53 очка и отстают от ЦСКА, идущего на второй позиции (54 очка), на одно очко.

источник: «Газета.Ru»
Альба может перейти в «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом 
Сегодня, 24 мая стало известно, что 34-летний футболист покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.
24.05.2023 19:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Малкома опроверг информацию о возможном переходе бразильца в «Ньюкасл»
Ранее сообщалось, тчо в «Ньюкасле» следят за ситуацией с Малкомом.
24.05.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Деменко назвал решение КДК РФС о дисквалификации Соболева на четыре матча слишком строгим
Российский нападающий наказан за неприличное действие в матче против ЦСКА.
24.05.2023 19:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны сроки освобождения Николая Ларина из-под стражи
Функционера освободят до полуночи.
24.05.2023 19:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
Валерий Гладилин: четыре матча дисквалификации — мягкое наказание для Соболева
Форвард получил дисквалификацию за неприличный жест в адрес Виллиана Роши.
24.05.2023 19:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Торпедо» расторгло контракт с Довбней
«Торпедо» расторгло контракт с Довбней
Клуб лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ.
24.05.2023 19:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В КДК РФС заявили, что Карасев допустил две ошибки на матче «Спартак» – ЦСКА 
В КДК РФС заявили, что Карасев допустил две ошибки на матче «Спартак» – ЦСКА 
Согласно решениям контрольно-дисциплинарного комитета главный арбитр встречи ошибочно отменил гол красно-белых, а также удалил защитника армейцев. 
24.05.2023 19:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тихонов высказался о решении КДК наказать Соболева четырехматчевой дисквалификацией 
Форвард «Спартака» показал непристойный жест во время матча с ЦСКА.
24.05.2023 18:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рошу тоже надо было наказать». Колосков - об отмене красной карточки игрока ЦСКА
Бразилец реабилитирован после заседания контрольно-дисциплинарного комитета.
24.05.2023 18:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика