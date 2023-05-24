Андрей Червиченко: Кокорина нужно спарить с Соболевым. Получится абсолютный образец гопника

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис».

Напомним, что 32-летний форвард был признан лучшим игроком минувшего сезона в чемпионате Кипра.

«Кокорин уже не исправится. Знаете, его нужно спарить с Соболевым! Получится абсолютный образец гопника. Можно будет в лабораториях изучать», - приводит Sport24.ru слова Червиченко.

Кокорин в прошлом сезоне провел 22 игры за «Арис», в которых забил 13 голов и помог клубу впервые в истории стать чемпионом страны.

Форвард выступал на Кипре на правах аренды и должен вернуться в «Фиорентину».

Добавим, что в минувшем туре РПЛ нападающий «Спартака» Александр Соболев был удален за неприличный жест