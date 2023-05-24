ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Червиченко: Кокорина нужно спарить с Соболевым. Получится абсолютный образец гопника

Экс-прездиента «Спартака» не убедил сезон 32-летнего форварда в «Арисе».
24 мая 2023 15:30
автор: Максим Скороходов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис».

Напомним, что 32-летний форвард был признан лучшим игроком минувшего сезона в чемпионате Кипра.

«Кокорин уже не исправится. Знаете, его нужно спарить с Соболевым! Получится абсолютный образец гопника. Можно будет в лабораториях изучать», - приводит Sport24.ru слова Червиченко.

Кокорин в прошлом сезоне провел 22 игры за «Арис», в которых забил 13 голов и помог клубу впервые в истории стать чемпионом страны.

Форвард выступал на Кипре на правах аренды и должен вернуться в «Фиорентину».

Добавим, что в минувшем туре РПЛ нападающий «Спартака» Александр Соболев был удален за неприличный жест

источник: Sport24.ru
Левников рассудит матч «Краснодар» – ЦСКА в 29-м туре РПЛ 
Левников рассудит матч «Краснодар» – ЦСКА в 29-м туре РПЛ 
Очная встреча футбольных команд состоится 27 мая на домашней арене «быков».
24.05.2023 16:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Малкома заявил, что не предлагает игрока «Зенита» каким-либо клубам
Агент Малкома заявил, что не предлагает игрока «Зенита» каким-либо клубам
Футболист на время ухал в Бразилию.
24.05.2023 15:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Адвокат заявил, что прокуратура может оставить экс-директора «Чертаново» под стражей
У стражей порядка есть возможность обжалования решения суда.
24.05.2023 15:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселона» объявила об уходе Жорди Альбы по окончании сезона
«Барселона» объявила об уходе Жорди Альбы по окончании сезона
Стороны договорились о расторжении соглашения.
24.05.2023 15:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Названы клубы, которые проявляют интерес к форварду «Зенита» Малкому
Его контракт с российской командой рассчитан до июня 2027 года.
24.05.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Пирло покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюк», за который играет россиянин Оздоев
Итальянский специалист в скором времени возглавит другой клуб.
24.05.2023 15:37
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Андрей Червиченко: Кокорина нужно спарить с Соболевым. Получится абсолютный образец гопника
Экс-прездиента «Спартака» не убедил сезон 32-летнего форварда в «Арисе».
24.05.2023 15:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ван Нистелрой покинул пост главного тренера ПСВ после победы в Кубке Нидерландов
Специалист не сошелся во взглядах с руководством клуба.
24.05.2023 15:18
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кавазашвили заявил, что «Ростов» «сдох» в конце сезона
Ветеран «Спартака» назвал причину.
24.05.2023 15:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика