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Агент Малкома заявил, что не предлагает игрока «Зенита» каким-либо клубам

Футболист на время ухал в Бразилию.
Агент Малкома заявил, что не предлагает игрока «Зенита» каким-либо клубам
24 мая 2023 15:56
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Зенит"

Агент нападающего «Зенита» Малкома отреагировал на информацию о том, что услуги его бразильца предлагают европейским клубам.

Ранее появилась новость о том, что интерес к 26-летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «ПСЖ».

«Информация о том, что Малкома предлагают каким-либо клубам — фейк. Мы ни с кем не общаемся», — цитирует Луиса Фернандо Гарсию Sport24.

Добавим, что контракт Малкома с «Зенитом» истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне бразилец в 33 матчах забил 26 мячей и сделал девять голевых передач.

источник: Sport24.ru
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