«Барселона» объявила об уходе Жорди Альбы по окончании сезона

Пресс-служба «Барселоны» объявила о том, что защитник Жорди Альба покинет клуб по окончании сезона.

Отмечается, что стороны договорились о расторжении соглашения, которое действовало до лета 2024 года.

Напомним, Альба перебрался в стан сине-гранатовых из «Валенсии» в июле 2012 года за компенсацию в размере 14 миллионов евро. С тех пор он провел за каталонцев 458 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 99 результативных передач.

В составе «Барселоны» защитник стал шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.