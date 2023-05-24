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«Барселона» объявила об уходе Жорди Альбы по окончании сезона

Стороны договорились о расторжении соглашения.
«Барселона» объявила об уходе Жорди Альбы по окончании сезона
24 мая 2023 15:51
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Пресс-служба «Барселоны» объявила о том, что защитник Жорди Альба покинет клуб по окончании сезона.

Отмечается, что стороны договорились о расторжении соглашения, которое действовало до лета 2024 года.

Напомним, Альба перебрался в стан сине-гранатовых из «Валенсии» в июле 2012 года за компенсацию в размере 14 миллионов евро. С тех пор он провел за каталонцев 458 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 99 результативных передач.

В составе «Барселоны» защитник стал шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

источник: ФК «Барселона»
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