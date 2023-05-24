Адвокат заявил, что прокуратура может оставить экс-директора «Чертаново» под стражей

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, может ли быть отменено решение Мосгорсуда по освобождению экс-директора «Чертаново» Николая Ларина из-под стражи.

Напомним, что 24 мая Мосгорсуд удовлетворил апелляцию защиты и изменил срок на условный.

«На мой взгляд, прокуратура обжаловать это решение не может, но утверждать на сто процентов нельзя. Прокурор может написать апелляционное представление на решение суда с просьбой отменить его. Тогда решение может быть изменено, и Ларину назначат реальное лишение свободы. Но однозначно сказать, что так будет, нельзя. Для обжалования у прокурора есть десять дней», - приводит «Газета.ru» слова юриста.

По первоначальному приговору, Ларина наказали тремя годами колонии с взысканием 20 млн рублей за два эпизода мошенничества.

Отметим, что прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.