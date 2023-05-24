Стали известны судейские назначения на матчи 29-го тура чемпионата России.

Согласно пресс-службе РФС, главным арбитром центральной встречи тура между «Краснодаром» и ЦСКА был назначен Кирилл Левников. Его помощниками станут Роман Усачев и Андрей Веретешкин. На месте резервного судьи оказался Артур Федоров. Отвечать за работу VAR будут Сергей Иванов и его ассистент Варанцо Петросян.

Отметим, что на московское дерби «Локомотив» – «Динамо» назначены следующие рефери: Роман Сафьян (главный арбитр), Илья Елеференко и Антон Кобзев (ассистенты судьи), Николай Волошин (резервный арбитр), Владимир Москалев (VAR), Николай Еремин (AVAR).

Добавим, что главными судьями остальных матчей 29-го тура РПЛ стали: Алексей Амелин («Химки» «Урал»), Ян Бобровский («Торпедо» «Оренбург»), Рафаэль Шафеев ( «Сочи» «Зенит»), Артем Любимов («Спартак» «Пари НН»), Владислав Безбородов («Факел» «Крылья Советов») и Виталий Мешков («Ростов» «Ахмат»).