Тен Хаг отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Неймару

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно возможного приобретения форварда «ПСЖ» Неймара.

Ранее в СМИ появилась информация, что английский клуб начал переговоры по переходу 31-летнего футболиста. «МЮ» хотели бы арендовать бразильца, но руководство «ПСЖ» настроено лишь на полноценный трансфер.

«Как я могу прокомментировать слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Неймару? Когда у нас будут новости… Мы расскажем вам об этом», — цитирует тен Хага Football Daily.

В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Также на счету бразильца два гола и три ассиста в шести матчах Лиги чемпионов.