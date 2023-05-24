Семак прокомментировал работу арбитров в чемпионате России 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о работе арбитров на матчах чемпионата России.

«Большинство из ошибок арбитров связаны с изменением трактовок тех или иных моментов. Ошибки есть и будут. Молодым судьям, конечно, нужно набираться опыта, чтобы более уверенно судить те или иные встречи. Большое количество моментов, которые трактуются по-разному. Чем больше мы будем работать над этим, давать пояснения клубам и специалистам, почему в том или ином эпизоде применяется именно такое решение, тем будет лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне «Зенит» при руководстве Семака стал досрочным чемпионом России после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Для сине-бело-голубых этот трофей стал пятым подряд и десятым в истории клуба, включая чемпионство СССР в 1984 году.