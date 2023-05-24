Дмитрий Лоськов: Дзюба встряхнул «Локомотив»

Помощник главного тренера московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался о работе с нападающим Артемом Дзюбой.

«Как работается с Дзюбой? Шикарно. Это личность. Он пришел в команду и встряхнул коллектив. И раздевалке и вне ее. Пару раз он хорошо пиханул и люди чуть опустились.

Баринов? Он не такой. Он больше доказывает своей работой на поле. А Артем может и прикрикнуть. Пару раз уже было, и это приносит результат. Он и игрой показывает. Хотя я ему говорю: «Как-то ты медленнее бегаешь», - сказал Лоськов в эфире «Сычев подкаст».

Дзюба провел в составе «Локомотива» 11 матчей, в которых стал автором восьми голов и отдал четыре результативные передачи.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 28 мая.