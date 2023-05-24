Гранат считает, что Каррера мог бы стать подходящим тренером для «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат предположил, что Массимо Каррера является подходящей кандидатурой на пост главного тренера «Динамо».

«Если Каррера действительно хочет вернуться в Россию, то у него могло бы получиться в «Динамо». Почему нет? Массимо показал хорошие результаты со «Спартаком». Он стал чемпионом РПЛ и завоевал Суперкубок, это говорит само за себя. Каррера смог бы поднять «Динамо» на то место, на котором оно должно быть», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Напомним, что в данный момент «Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков после 28 матчей.

Каррера работал в РПЛ в качестве главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 годы. В настоящее время итальянец находится без работы.