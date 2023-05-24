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Ведущие клубы АПЛ интересуются защитником «Зенита» Ренаном

Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до июня 2028 года.
24 мая 2023 16:56
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает 90min, 19-летний футболист привлек к себе внимание ряда ведущих клубов АПЛ. Интерес к бразильцу проявляют »Челси», «Ньюкасл», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Напомним, что Ренан стал игроком «Зенита» в январе в результате обмена нападающего Юри Алберто в бразильский «Коринтианс».

В текущем сезоне защитник провел десять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и стал чемпионом России.

источник: 90min.com
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