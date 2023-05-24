Мостовой посоветовал Кокорину не возвращаться в РПЛ 

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о том, где может продолжить карьеру нападающий «Ариса» Александр Кокорин.

Отметим, что россиянин принадлежит «Фиорентине», а за кипрский клуб выступает на правах аренды в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, что Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ. Может, он и «Фиорентине» еще пригодится, кто же знает. Для него будет идеальным остаться на Кипре, играть и забивать голы. Там ему комфортно. Плюс поиграет в Лиге Чемпионов, все шикарно у него. Возвращаться в РПЛ смысла нет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» летом 2022 года. За команду Алексея Шпилевского он сыграл 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. По итогам сезона в чемпионате Кипра 32-летний футболист был признан лучшим игроком лиги.