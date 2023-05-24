Ловчев заявил, что ЦСКА является более стабильной командой, чем «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, в чем заключается разница между красно-белыми и ЦСКА в текущем сезоне.

Отметим, что подопечные Гильермо Абаскала одержали победу над красно-синими (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Если «Спартак» иногда позволяет себе не настроиться на соперника ниже в таблице, играет спустя рукава в первом тайме, то ЦСКА всегда одинаков в играх с середняками, он берет свое, не падает уровнем. Но в очном матче ЦСКА играл в «как бы чего не вышло». Команда очень осторожничала и поплатилась за это», – написал 74-летний специалист в своем телеграм-канале.

Добавим, что за два тура до конца чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Спартак» располагается на третьей позиции, имея в своем активе 53 очка.