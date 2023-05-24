Юрий Дюпин намеревается остаться в «Рубине» на следующий сезон

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, сообщил, что его клиент намеревается остаться в команде.

«Юрий доволен, что вернулся с «Рубином» в Премьер-лигу. Ему все нравится в Казани, он ждет решения руководства клуба по дальнейшему сотрудничеству.

Руководство говорит, что в ближайшее время начнутся встречи и будут обсуждаться вопросы продления контрактов.

Предложения? Юру все устраивает в «Рубине», - приводит слова Дюпина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Первой лиги Дюпин принял участие в 28 матчах в составе казанской команды. Вместе с Дюпиным «Рубин» в следующем сезоне возвращается в РПЛ.