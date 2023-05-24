Баринов продлил контракт с «Локомотивом» до 2026 года 

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заключил новое соглашение с московским клубом. Об этом сообщает пресс-служба красно-зеленых.

Отметим, что прошедшей зимой в услугах хавбека был заинтересован «Бешикташ».

Сообщается, что новый контракт 26-летнего футболиста со столичной командой рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Мы очень счастливы продлить контракт с нашим капитаном, игроком сборной России — Дмитрием Бариновым. Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней», – приводит слова генерального директора «железнодорожников» Дмитрия Ульянова клубная пресс-служба.

Напомним, что Баринов является воспитанником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл 33 матча, отличился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.