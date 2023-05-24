«МЮ» считает, что подписание Кейна превратит команду в претендента на чемпионство в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не сотавляет попыток заполучить форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Об этом сообщает The Guardian.

Как информирует источник, в «Манчестер Юнайтед» понимают, что им предстоят сложные переговоры, однако они отовы побороться за форварда, поскольку считает, что Кейн превратит «Манчестер Юнайтед» в претендента на титул в АПЛ.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 48 матчах во всех турнирах в составе «Тоттенхэма», забив в них 30 мячей и отдав пять результативных передач. Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.