Соболев получил дисквалификацию на четыре матча за непристойный жест в игре с ЦСКА

Сегодня, 24 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по делу о действиях форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

По информации «Чемпионата» со ссылкой на свой источник, в результате слушанья игрок красно-белых получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес футболиста красно-синих Виллиана Роши. Сообщается, что его бразильский оппонент был оправдан и избежал наказания, поэтому сможет принять участие в матче с «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

Напомним, что Соболев был удален во время московского дерби после того, как демонстративно приложил руки к паху перед Рошей. 28-летний армеец повторил жест соперника и также заработал красную карточку.

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 53 очка. ЦСКА идет на второй строчке, опережая команду Гильермо Абаскаля на одно очко (54 очка),